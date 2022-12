Garoto de 7 anos ganha prótese de mão feita em impressora 3D

O garoto Benicio, de 7 anos, que teve uma má formação na mão esquerda, ganhou uma prótese confeccionada em impressora 3D pela Universidade Federal do Paraná – Campus Avançado de Jandaia do Sul.

O Diretor do Campus de Jandaia do Sul Professor José Eduardo Padilha e o Vice Diretor André Gazoli junto a demais professores e alunos do campus construiram as impressoras 3D, desenvolveram o projeto e assim confeccionaram a primeira prótese de mão no laboratório da Universidade.

A equipe não mediu esforços para que esse sonho fosse realizado e, após messes de trabalho e muito pesquisa, finalizaram o projeto. Na tarde de quarta-feira (21), entregaram a prótese a Benicio que e fã dos heróis da Marvel e logo a comparou a itens usados pelos super heróis e disse que irá usar a prótese para brincar e fazer novos amigos.

E uma satisfação muito grande poder estar trazendo um pouco de alegria para uma criança “disse o Professor Padilha”.

