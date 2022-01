Gestante é socorrida pelo SAMU após ser agredida pelo marido

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 22h50 desta quarta-feira (26).

Após solicitação do SAMU, a equipe policial deslocou até a Avenida Antônio Guaita, em Jandaia do Sul, onde a mulher de 22 anos já estava sendo atendida pelos socorristas do SAMU e relatou a equipe policial que está gestante de aproximadamente cinco meses e que seu companheiro teria agredido a mesma e tentado enforca-la, sendo que após às agressões disse que iria joga lá de uma ponte que fica nas proximidades do Bairro Nova Jandaia e depois se evadiu do local tomando rumo ignorado.

A vitima conseguiu pedir socorro na casa de sua mãe que fica nas proximidades do local onde teria ocorrido as agressões e ameaças de morte e acionado o SAMU.

Os socorristas do SAMU acabaram encaminhando a vitima até o Hospital da Providência na cidade de Apucarana, haja vista a mesma estar apresentado sangramento.

O agressor não foi localizado e o caso foi encaminhado a Polícia Civil.