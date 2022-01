Governador visita Apucarana e traz investimentos para a região

O Governador Ratinho Junior foi recebido no 10º Batalhão da Polícia Militar em Apucarana nesta manhã de quinta-feira (27).

Anúncios de investimentos de diferentes pastas:

SESA

* Investimento para a 16ª Regional de Saúde de Apucarana

TOTAL: 12.933.800,00

Sendo:

* INVESTIMENTOS EM OBRAS E EQUIPAMENTOS – R$ 3.690.000,00

* AUTOMÓVEIS DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – R$ 2.173.500,00

* INVESTIMENTOS EM TRANSPORTE SANITÁRIO – R$ 5.800.000,00

* INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE – R$ 1.270.300,00

*Entrega de 63 Veículos para a 16ª Regional de Saúde

1- Apucarana: 21 veículos

2- Arapongas: 15 veículos

3- Bom Sucesso: 02 veículos

4- Borrazópolis: 02 veículos

5- Califórnia: 02 veículos

6- Cambira: 02 veículos

7- Faxinal: 03 veículos

8- Grandes Rios: 02 veículos

9- Jandaia do Sul: 03 veículos

10- Kaloré: 01 veículo

11- Marilândia do Sul: 02 veículos

12- Marumbi: 01 veículo

13- Mauá da Serra: 02 veículos

14- Novo Itacolomi: 01 veículo

15- Rio Bom: 01 veículo

16- Sabáudia: 01 veículo

17- São Pedro do Ivaí: 02 veículos

SESP

* Entrega de 2 Guinchos da PM Mercedes Benz, ano 2020, para o município de Apucarana

Recursos do DETRAN

R$ 300.000.00 cada (total R$ 600 mil)

SEDU

* Autorização de licitações no valor de R$ 806,2 mil para os municípios da região de Apucarana – pavimentação de vias urbanas

California – Equipamentos rodoviários

Cruzmaltina – aquisição de veículos e veículos para transporte escolar

Pitangueiras – equipamentos rodoviários

Rio Bom: praça e meu campinho.

Liberação de homologação de licitação para Apucarana e Cruzmaltina – Meu Campinho

COHAPAR

* Assinatura de Autorização para publicação do Edital de chamamento para 9 empreendimentos no valor total de R$ 41,28 milhões

* Municípios beneficiados: Apucarana, Arapuã, Ariranha do Ivaí, Lidianópolis, Marumbi, Novo Itacolomi, Rio Bom, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí

FUNDEPAR

Liberação de Recursos para Apucarana

Unidade Nova: Colégio Estadual do Campo Prof. Godomá B. de Oliveira

Valor Previsto: R$ 8.000.000,00

Dualidade Administrativa: Escola Municipal José de Alencar

Ano de construção: 1973

Salas atuais: 6 salas

A construir: 12 salas

Matrículas atuais: 268

Serão atendidas: 537

A nova unidade escolar contará área administrativa, biblioteca, laboratórios de informática, de Química, Física e Matemática, cozinha, refeitório, sala multiuso, banheiros, quadra poliesportiva coberta, casa do zelador entre outras áreas.

Investimentos no Núcleo Regional da Educação de Apucarana

Municípios: 16

Instituições: 61

Matrículas: 30.544

• Serviços de Engenharia (reparos, manutenção e instalação): 20 instituições R$ 6.661.727,39

• Obras de engenharia (ampliação) e Unidades Novas: 4 instituições R$ 23.146.766,69

• TOTAL INVESTIDO: R$ 29,8 milhões