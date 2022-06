Grupo Muffato tem 80 vagas de emprego

Cadastramento para vagas será on-line e as entrevistas serão no município de Mandaguari

08/08

O Grupo Muffato está abrindo 80 novas oportunidades de emprego para pessoas com ou sem experiência, desde que tenham mais de 18 anos. O candidato só precisa estar com os documentos pessoais em dia (carteira de trabalho, RG e CPF). As vagas são na processadora Muffato Foods, em Cambé.

Trabalhadores da região de Mandaguari poderão se cadastrar para vagas de auxiliar de produção, auxiliar de desossa, desossador, refilador, auxiliar de expedição, auxiliar de embalagem, auxiliar de higienização e operador de máquinas. O próprio Grupo Muffato se encarrega de ofertar treinamentos técnicos operacionais, comportamentais e de atendimento aos aprovados.

Primeiro, os interessados devem preencher um cadastro pela internet, por meio do site: https://grupomuffatovagas.gupy.io/jobs/2034880. Feito isso, podem comparecer à Agência do Trabalhador de Mandaguari, neste dia 09/06, quinta-feira. O atendimento será organizado por senhas de acordo com a ordem de chegada. Os aprovados na primeira fase serão encaminhados para uma segunda entrevista com o gestor da Muffato Foods. As contratações são para início imediato.

Em caso de dúvidas no preenchimento do cadastro, o candidato pode procurar a Agência do Trabalhador de Mandaguari. O endereço é Rua Padre Antônio Lock, esquina com Romario Martins. O telefone para contato é (44) 3233-5643.

Sobre a Muffato Foods: Traz um novo conceito no processamento, fatiamento, transformação e embalagem de alimentos. Os produtos são manipulados por máquinas, com embalagens de última geração em atmosfera modificada, que garantem mais controle na qualidade e maior durabilidade dos alimentos. Com tecnologias de ponta, permite maior variedade, padronização e qualidade dos produtos comercializados. Os processos seguem todos os protocolos internacionais de food safety, com assepsia semelhante à adotada em centros cirúrgicos.

Sobre Grupo Muffato: O Grupo Muffato é o número um do Paraná e está entre as maiores redes varejistas do país. São 82 lojas entre varejo (Super Muffato) e atacarejo (Max Atacadista), dentre outros serviços. A rede atua em 31 cidades do Paraná e interior de São Paulo com 19 mil colaboradores diretos e mais de 10 mil empregos indiretos.