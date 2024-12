Helicóptero é acionado para transportar vítima de acidente na zona rural de Jandaia

A equipe da Brigada Comunitária de Jandaia do Sul (Andrade e Vieira) atenderam, na tarde deste domingo (15), uma vítima de acidente de trânsito na zona rural.

No local, próximo a Venda do Taubaté, ocorreu uma colisão entre carro e moto, resultando em uma fratura exposta no membro inferior esquerdo (Tibia e Fíbula), além de dores na região da lombar do motociclista de 27 anos.

Ele também recebeu os primeiros atendimentos de um enfermeiro que estava próximo ao local.

O SAMU aéreo foi acionado para transportar uma vítima.