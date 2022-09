Homem agride ex e esfaqueia namorado dela

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 18h47 de sábado.

Conforme a PM, no Pronto Atendimento de Jandaia do Sul, a equipe policial fez contato com a senhora que relatou estar na residência de amigos quando seu ex-companheiro chegou no local e a agrediu com um soco na boca. Posteriormente pegou uma faca e agrediu a pessoa de xxx com duas facadas, sendo uma na região abdominal e outra nas costas. O motivo da briga seria ciúmes.

Foi realizado patrulhamento na tentativa de localizar o autor porém sem êxito.