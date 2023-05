Homem alvejado com arma de fogo em Mandaguari

Por volta das 13h minutos desta sexta -feira, a rua Romário Martins proximidades da agencia do Trabalhador em uma construção civil, um homem foi alvejado com disparos de arma de fogo, policia militar e Resgate no local, solicitado apoio do resgate aéreo,

Em breve mais informações.

Atualização:

Nilton Cezar foi morto a tiros, no início da tarde desta sexta-feira (5), por volta das 13h, na Rua Romário Martins, quase esquina com a Rua Padre Antonio Lock, no Centro de Mandaguari.

Foram vários disparos contra o jovem, que morreu durante o socorro do Samu.

Informações preliminares dão conta de que a vítima morava na mesma casa que o autor dos disparos, e a vítima teria pedido para o rapaz sair da casa, o que gerou conflito.

O autor dos disparos passou pela obra algumas vezes, e após o almoço do rapaz, entrou e atirou por várias vezes na vítima.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e os policiais estão atrás do autor dos disparos.

Natural de Pitangueiras, o jovem morava em Mandaguari pelo pelos 4 anos, e trabalhava como servente de pedreiro.

Por Fernando Damas.