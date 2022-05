Homem cai no golpe do “benzimento de dinheiro” em Jandaia

Na manhã desta segunda-feira (9) um homem informou a Polícia Militar que foi vítima de estelionato e furto. Ele disse que uma mulher de aproximadamente, 26 anos, teria lhe pedido uma ajuda com algum dinheiro, e que o mesmo teria dado cinco reais para ajuda lá, porém essa mulher teria perguntado quanto ele teria na carteira ainda em dinheiro, e que queria benzer o valor para este ser multiplicado. A vítima acabou retirando da carteira o valor de R$ 160,00, dando para a pessoa que se dizia ser cigana benzer a quantia, porém o mesmo relata que a mulher teria feito uma mágica e sumido com o valor mencionado e logo após se evadiu.

Diante do ocorrido, a equipe policial de posse das informações e características da autora do fato, acabou logrando êxito em abordá-la nas proximidades da Caixa Econômica Federal.

Ela se identificou como sendo moradora da cidade de Presidente Castelo Branco e relatou que teria chegado a Jandaia do Sul nesta data e seria vendedora de panos de pratos e que também seria benzedeira. Que sobre os fatos ocorridos a mesma relatou que a vítima teria lhe dado a quantia mencionada, porém vítima alega que não. Foi aprendida a quantia de R$ 226,75 que estavam de posse da senhora, sendo a mesma encaminhada até a Delegacia de Jandaia do Sul juntamente com a vítima para providências cabíveis.