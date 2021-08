Após receber denúncia nesta quarta-feira (11), a Polícia Civil de Jandaia do Sul localizou no quintal de uma residência no Conjunto Mutirão em Jandaia do Sul, dois grandes pés de maconha.

A planta era cultivada por um homem, que seria trabalhador.

Ele disse ao delegado que é usuário e que plantava a maconha para não ir a “boca” para comprar.

O homem foi levado a delegacia e deve responder em liberdade.

As plantas foram apreendidas.