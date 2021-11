O acidente foi registrado na noite desta terça-feira (23), na PR-444, proximidades da Caixa de São Pedro, entre Mandaguari e Arapongas.

Um Fiat Siena, com placas de Cambira, conduzido por um homem de 29 anos, colidiu com um caminhão, com placas de Londrina.

O caminhoneiro e seu ajudante não sofreram lesões, mas motorista do Siena morreu no local.