Homem é agredido com “capacetadas” em bar

A vítima, de 44 anos, relatou aos policiais militares que estava em um bar na Rua José Pardo, Jardim Progresso I, no início da noite de quinta-feira (22), quando um indivíduo lhe proferiu ameaças sendo desferido diversos golpes com um capacete em sua face vindo a causar lesões na região de seu nariz, posteriormente se evadindo do local tomando rumo ignorado.

A vítima recusou atendimento médico, sendo assim realizado patrulhamento nas imediações porém o autor não fora localizado pelos policiais, sendo acompanhado a vítima até sua residência e orientado.