Homem é agredido pela esposa no Progresso II

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Mandaguari no início da madrugada deste sábado (17) no Jardim Progresso II

Conforme a PM, a equipe deslocou até o local citado, para prestar apoio ao SAMU, onde houve um desentendimento de casal. No local foi feito contato com a vítima Sr. XXX, que relatou para a equipe que teve desentendimento com sua esposa e que após discutirem, a mesma o atacou com um objeto de ferro, que atingiu seu olho esquerdo, apresentando hematomas e inchaço no local.

O mesmo foi encaminhado para o Pronto Atendimento. Foi realizado patrulhamento, porém a mulher não foi localizada. O homem foi orientado quanto aos procedimentos cabíveis.