Homem é assaltado no centro. Mulher leva garrafada de ladrão no Esplanada

17/10/2020 00:30 ROUBO (CONSUMADO) Local: AMAZONAS, CENTRO, MANDAGUARI VÍTIMA/SOLICITANTE: ADULTO MASCULINO 45 ANOS OBJETO COMUNICAÇÃO DE ROUBO: 1 CELULAR MOTO ONE AZUL

Solicitante informa que estava caminhando pelo endereço acima citado quando foi abordado por um indivíduo magro, de estatura mediana trajando blusa com capuz e calça clara, o qual fez menção de estar com uma arma de fogo por baixo da blusa e pediu o celular da vitima, que prontamente entregou. Na sequencia autor teria fugido a pé em sentido ignorado. A equipe realizou patrulhamento no intuito de localizar autor, porém sem êxito. Vitima orientada.

17/10/2020 01:20 ROUBO (CONSUMADO) Local: JOAO FAVORETO, JARDIM ESPLANADA, MANDAGUARI VÍTIMA/SOLICITANTE: ADULTO FEMININO 45 ANOS OBJETO COMUNICAÇÃO DE ROUBO: 1 BOLSA ROSA,1 CELULAR SAMSUNG JMINI PRETO, DINHEIRO

Solicitante informa que estava indo para sua casa quando no endereço acima citado dois indivíduos a abordaram pedindo dinheiro para ela para comprar cigarro, tendo ela concordado em entregar e quando foi pega-lo na bolsa um dos indivíduos desferiu uma garrafada na cabeça dela, em ato continuo eles tomaram a bolsa das mãos dela e fugiram sentido aos Cinco Conjuntos.

Um dos indivíduos trajava blusa camuflada, shorts e o outro calça e camiseta. Realizado PTRM, porém nada localizado. Vitima orientada.