Homem é assassinado em bairro de Mandaguari

Foi por volta das 10h da manhã deste domingo (22) no Bairro Vila Verde em Mandaguari.

Segundo informações do delegado Dr. Nery, a vítima, conhecido por “Felipão” estava em um bar, quando chegou um indivíduo que iniciou disparos e a vítima correu e tentou se abrigar em uma residência, onde acabou caindo morto. “Ele tinha antecedentes criminais por envolvimento em homicídio no passado e atualmente fazia tratamento para se livrar do vício das drogas”, completou o delegado.

O corpo foi recolhido pelo IML.