Homem é atendido no PAM após ser assaltado em bar

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 0h05 deste domingo (29) na Rua Ademar Barbosa, Jardim Cristina.

Conforme a PM, a equipe foi solicitada a comparecer no PAM, onde acabara de chegar uma pessoa. de 51 anos, com lesões na cabeça. No local equipe contatou que o Senhor estava na sala de emergência e o mesmo tinha um corte na cabeça e, perguntado ao mesmo como ocorreu, disse estar em um bar, momento em que chegaram três homens e anunciaram um assalto.

Eles mandaram ele ficar de cabeça baixa e não olhar para trás, momento em que lhe deram um golpe em sua cabeça, o derrubando, e pegaram o dinheiro que estava consigo.

A vítima não soube especificar que objeto o atingiu e também não soube passar qualquer característica dos autores. A equipe policial deslocou ate o referido bar, porém o mesmo estava fechado e não tinha pessoas próximos ao local e aos seus arredores.

Diante dos fatos, a vitima foi orientada e foi confeccionado o BOU.