Homem é atropelado por motocicleta no centro de Mandaguari

Durante patrulhamento próximo a Igreja Bom Pastor, no final da tarde de domingo (28), a equipe policial constatou um indivíduo caído ao chão com a cabeça sangrando e várias pessoas no local.

segundo a pessoa de “V”, o mesmo conduzia a motocicleta Honda Start sentido a Avenida da Paz, quando um senhor atravessou a rua e o mesmo tentou desviar, mas veio a atropela-lo.

Compareceu no local a equipe do SAMU que encaminhou o senhor ao PAM para atendimento.

A motocicleta foi encaminhada ao pátio do Pelotão por motivos do condutor não ser habilitado.

Diante do fato foi realizada as notificações cabíveis e confeccionado o Boletim de Acidente.