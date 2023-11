Um homem foi atropelado por uma composição da RUMO Logística por volta das 4h da madrugada desta quinta-feira (23).

Chovia na hora do acidente. Equipes do SAMU e Brigada Comunitária se dirigiram ao local de difícil acesso, próximo ao antigo IBC em Jandaia do Sul, onde o trem encontrava-se parado a espera do socorro a vítima.

O homem, que não portava documentos, tinha fraturas e um corte na região da cabeça e foi encaminhado ao hospital em estado grave.