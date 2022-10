A equipe do SAMU de Jandaia do Sul socorreu um homem com ferimento por arma de fogo na noite desta sexta-feira (28) na região da Vila Rica em Jandaia do Sul.

A vítima relatou que os autores são dois indivíduos e que após ser baleado conseguiu chegar em uma loja de bebidas, onde pediu ajuda. Os autores estão sendo procurados pela Polícia Militar.

Daniel B. V. T, de 22 anos, sofreu uma perfuração no abdômen com exposição de vísceras e foi encaminhado ao Hospital da providência em Apucarana.