Homem é baleado na perna em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 18h47 deste sábado (2)

Conforme a PM, a equipe foi acionada para deslocar ao PAM da cidade de Jandaia do Sul, onde segundo relatou a equipe do hospital um indivíduo foi socorrido com ferimento de disparo de arma de fogo.

No local a equipe fez contato com o médico de plantão que relatou que o indivíduo possuia uma perfuração na perna esquerda de entrada e saída de projétil de arma de fogo. Também foi feito contato com a vítima que estava consciente e orientada e que relatou para a equipe policial que estava saindo do seu trabalho por volta das 18h30 e caminhava na linha férrea nas proximidades do antigo Café Jandaia, quando de repente um indivíduo mascarado saiu de trás de uns arbustos e efetuou um disparo contra o mesmo.

Perguntado a vítima se ela conseguiu identificar o autor, disse que não. Perguntado se identificou qual o tipo de armamento, também disse que não.

Ainda conforme a PM, a vítima tem um vasto histórico criminal relacionado aos crimes de ameaça, lesão corporal, drogas para consumo, vias de fato, violação de domicílio e roubo. O cidadão foi encaminhado para o Hospital da Providência na cidade de Apucarana para receber atendimento especializado.

A Polícia Civil segue investigando o caso.