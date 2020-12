Homem é baleado na perna em Mandaguari

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Mandaguari às 22h40 de quarta-feira (9) no Jardim Nova América.

Após denuncia via central 190 de que uma pessoa ferida por arma de fogo estaria em via pública, uma equipe da Polícia Militar deslocou com prioridade ao local onde se deparou com a pessoa de “a s d o”, 30 anos este com um ferimento de arma de fogo em sua perna direita, na altura da coxa, este que se encontrava consciente e aparentando estar embriagado, bastante agitado, e que estava na companhia da pessoa de “j e d s”, 63 anos, sendo solicitado atendimento medico do SAMU.

Ao questionar a vítima sobre os fatos, este somente afirmou que não falaria nada a polícia que o assunto era da conta dele.

Após a vitima ser atendida e devidamente encaminhada para hospital foram realizadas buscas pelo suspeito porém nada foi localizado.