Homem é contido por populares após invadir residência de idosa em Jandaia

A ocorrência foi registrada às 12h08 na Rua Newton Marques da Silva em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, após solicitação a equipe foi até ao local informado, onde segundo informações repassadas, um indivíduo teria invadido o quintal de uma residência através de um terreno vazio paralelo a mesma, adentrado no interior onde estaria a vítima, uma senhora de 89 anos de idade, que após ver o autor retirando a TV de um suporte que estaria na parede, acabou entrando em luta corporal com o indivíduo, que logo após saiu da residência com a TV furtada nos braços.

Logo após a autor acabou sendo contido por alguns populares que estavam nas proximidades do local.

O autor seria morador de rua, residente na cidade de Londrina que já possui antecedentes. Foi dada voz de prisão e encaminhado até a Delegacia juntamente com a vítima, testemunha e objeto do furto apreendido para os procedimentos cabíveis.

Na Delegacia foi solicitado apoio da Defesa Civil que prestaram atendimento a idosa devido a lesão sofrida no braço cometida pelo autor de 41 anos de idade.