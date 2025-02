Homem é detido após furtar celular em hotel de Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 9h26 desta sexta-feira (7) na Avenida Getúlio Vargas.

Conforme a PM, após solicitação em um hotel de Jandaia do Sul relatando que no local teria ocorrido o furto de um aparelho de telefone celular, a equipe policial foi ao local onde fez contato com a vítima, o qual indagado relatou que se ausentou do quarto onde estava hospedado, deixando a porta aberta e que ao retornar percebeu que o seu aparelho de telefone celular marca TCL, havia sido furtado, que em contato com os responsáveis do hotel foi verificado as câmeras de segurança onde foi possível visualizar o autor adentrando no apartamento e em seguida saindo, que o mesmo estava acompanhando a hóspede a qual ficou hospedada por uma noite no local.

De posse das informações, foi deslocado até a residência onde no momento em que a equipe chegou ele estava no quintal e que teria arremessado o celular no local próximo assim que visualizou a viatura.

Após a abordagem do mesmo a equipe logrou exito em localizar o aparelho. Diante do fato foi da voz de prisão a XXX e as partes conduzidas até a delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para as providências cabíveis ao fato.

