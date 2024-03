Homem é encontrado morto dentro de caminhão em Jandaia

Um homem foi encontrado morto no interior de um caminhão na Rua Afonso Fantin, na região da UFPR no início da noite desta sexta-feira (1).

O corpo seria de um cidadão que estava desaparecido. As polícias Militar e Civil e também o IML foram acionados.

ATUALIZAÇÃO

Foi identificado como João Paulo Lucas, o homem encontrado morto no interior de um caminhão na Rua Afonso Fantin. Ele estava desaparecido e tinha sido visto pela última vez por volta das 22h de quarta-feira (28), bem próximo ao local onde o corpo foi encontrado.

Segundo informações, uma pessoa teria passado ao lado do veículo enquanto ia visitar a irmã e sentiu um forte cheiro vindo do interior do caminhão. A PM foi acionada e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também compareceu ao local, mas apenas constatou o óbito. O dono do caminhão informou que havia estacionado na via pública por volta das 17h da última quarta-feira (28). Depois disso, o veículo não teria mais saído do local.