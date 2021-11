Homem é encontrado morto em residência na cidade de Jandaia do Sul

Na noite desta segunda-feira (29), um homem de 59 anos, foi encontrado morto na residência em que morava sozinho, na Rua Otávio Sonni, nas proximidades do Clube Japonês.

Ele teria sido visto pela última vez no sábado.

A Polícia Militar e agentes da Defesa Civil estiveram no local.

O corpo de Laerte Pereira dos Santos será encaminhado ao IML de Apucarana.

Relatório da Polícia Militar

Após repasse de ocorrência pela Central de Operações Policiais Militares informando situação de possível óbito a ser constatado, as equipes ROTAM e RPA deslocaram ao endereço sendo necessário arrombar a porta de entrada do domicílio juntamente com familiares do morador para ter acesso ao dormitório da residência, onde foi localizado o corpo do morador já sem vida com forte odor e rigidez característica. Como providência foi realizado isolamento e preservação do local, também solicitado atendimento das equipes do Samu e Defesa Civíl que estiveram no local antecedendo a chegada do Investigador de Polícia Civil Nochi que assumiu a ocorrência antes da chegada da Criminalística e IML.