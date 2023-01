Um homem de 40 anos foi encontrado morto, pendurado em um poste, junto a um transformador em uma chácara nos fundos do Conjunto Nova Jandaia, na manhã deste domingo (22).

Equipes da Brigada Comunitária de Jandaia do Sul com apoio do Corpo de Bombeiros de Apucarana e Copel estiveram no local para retirar o corpo de Ademilson Fidelis, que foi encaminhado ao IML de Apucarana.

Não se sabe com certeza o que o homem, que era caseiro da chácara, estava fazendo no alto do poste. Ele morreu eletrocutado.