Homem é executado na Vila Verde

A vítima é Patrick Eduardo Rodrigues e o crime ocorreu na tarde deste sábado (1) na Rua Alice da Silva Falcão.

Conforme relato da PM, “a equipe foi despachada via central de operações para o local supracitado onde acabara de ocorrer disparo de arma de fogo com vítima. Ao chegar no local a equipe visualizou um indivíduo masculino caído ao solo em frente ao local supracitado, com ferimentos provocados por arma de fogo, entretanto, ainda estava consciente. Em contato com familiares e transeuntes que ali estavam, foi possível identificá-lo como P.R.M, onde foi nos repassado também pelos familiares que o SAMU e seu apoio aéreo já estavam a caminho para atende-lo.

Foi também repassado a equipe PM que os autores seriam dois masculinos trajando capuz e moletom e que teriam desembarcado de um veículo GM Astra de cor prata com insulfilm escuro por todas as janelas, tendo efetuado diversos disparos em direção a vítima que se encontrava no endereço supracitado conversando com M. G. , indivíduo que também possivelmente, seria alvo dos disparos, entretanto, esse se evadiu do local não tendo sido encontrado até o fechamento do boletim.

Sendo que por esse fato, não possível constatar se o mesmo foi também alvejado. Após a chegada do SAMU com a médica Kassia e a enfermeira Fernanda, iniciou-se os procedimentos e manobras de salvamento in loco e depois da vítima ter chegado ao Pronto Atendimento Municipal, foi informado a equipe que teria entrado em óbito, alvo de pelo menos 5 disparos.

A equipe fez contato com a polícia civil e demais órgãos para desdobramento dos fatos”.