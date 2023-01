Homem é morto a tiros em Marialva

(O Dia na Cidade) Um homem que não portava documentos foi morto com requintes de crueldade, na madrugada desta terça-feira (10), em Marialva. O homicídio aconteceu nos fundos de uma residência localizada na Rua Antônio Ramos, no Jardim Itália.

Conforme foi apurado no local pela Polícia Militar – a vítima teria sido perseguida por um grupo de pessoas, e na intenção de fugir, pulou o muro de uma casa. Os criminosos também invadiram o local. A princípio armados com faca e golpearam a vítima por diversas vezes. Minutos depois deixaram o imóvel tomando rumo ignorado.

Os moradores acordaram assustados com os gritos de socorro. Eles ligaram para a PM e também acionaram o Samu. Quando as equipes de resgate chegaram no endereço, a vítima já não apresentava sinais vitais.

Leia mais em https://odianacidade.com.br/?p=30825