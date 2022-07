Homem é preso após agredir mulher em Mandaguari

A equipe da Polícia Militar de Mandaguari foi solicitada para atendimento de ocorrência onde no local a solicitante relatou que estava chegando em sua residência quando foi surpreendida pelo seu ex-amásio que veio a agredi-la com socos e ameaçá-la de morte. Em ato posterior este veio a se evadir tomando rumo ignorado. Em verificação ao sistema foi constatado o agressor possui um mandado de prisão em seu desfavor. Diante dos fatos a equipe realizou diligências em busca do mesmo, porém este não foi localizado.

A Polícia Militar não informou o nome do bairro em que a ocorrência foi atendida.