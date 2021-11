Homem é preso após agredir mulher no Jardim Cristina

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Mandaguari na noite de quinta-feira (25) no Jardim Cristina.

A equipe foi solicitada a comparecer no local onde estaria ocorrendo uma vias de fato. Em contato com a senhora “K”, de 36 anos, a mesma relatou que tem uma relação afetiva com “M” a cerca de dois meses e que nesta data o mesmo chegou na residência onde ela mora, alterado e invadiu a casa, quebrou vários objetos e a agrediu com socos e chutes que vieram a causar algumas lesões nos lábios e hematomas na perna.

Segundo os policiais, o local estava todo revirado, com marcas de sangue pela varanda, onde o autor de 28 anos estava sentado e relatou que teve um desentendimento com a vítima por causa de dinheiro e outros problemas da relação e afirmou ter a agredido. Ele estava com a mão sangrando devido ter quebrado vidros da porta da residência.

Ainda conforma a PM, foi dada voz de prisão ao mesmo, algemado devido segurança da vítima e encaminhados ambos a delegacia para providencias cabíveis. Durante o trajeto o autor disse várias vezes a vítima que não irá ficar preso muito tempo e que quando sair irá mata-la.