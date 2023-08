Homem é preso após furtar móveis de casa em Jandaia

Na manhã desta quinta-feira (24), um homem foi preso em Jandaia do Sul, após ser acusado de furtar móveis de uma casa. A Polícia Militar foi acionada após um morador relatar que suspeitava que o autor do furto era o morador da casa dos fundos, devido a um muro quebrado que possibilitava o acesso entre as residências.

Ao chegarem à casa do suspeito, os policiais encontraram os móveis furtados, porém, o homem não estava presente. Foi constatado que ele não estava utilizando sua tornozeleira eletrônica, pois esta estava sendo carregada em uma tomada.

Pouco tempo depois, a polícia recebeu informações sobre o paradeiro do suspeito, que foi encontrado trabalhando em uma construção. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de Jandaia do Sul.