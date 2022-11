Homem é preso após mostrar arma de fogo para criança em festa de aniversário

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 22h35 de sábado (5) na Avenida Tancredo Neves.

Conforme a PM, a solicitante foi até a CIA PM juntamente de seu marido e filhas, relataram que estavam em uma festa de aniversário quando um homem em uma camionete prata com uma bandeira do Brasil, chegou no local e mostrou a arma para sua filha menor de idade, que ao perceber as outras pessoas saiu em desabalada carreira.

Esta equipe então passou a procurar tal veículo, uma Fiat Toro. Em sequência um cidadão parou a equipe e informou que o veículo no qual estava um homem armado estava dentro de um estabelecimento.

Próximo ao local, aguardando a atuação da PM, estavam os solicitantes iniciais que também indicaram o local onde o veículo e autor estavam. Os policiais foram até o veículo onde foi dada voz de abordagem para o homem, que estava em visível estado de embriaguez com fala mole e cambaleante.

Dentro do carro foi encontrada uma pistola Taurus 9mm modelo g2c, carregada e alimentada com 13 cartuchos intactos sendo 9 delas ponta oca marca cbc e 4 delas ogivais marca cbc luger.

Perguntado sobre a documentação da arma o mesmo apresentou Guia de tráfego que permite que ele porte essa arma em questão sempre que em deslocamento para treinamento ou competição, fato que não condiz com a conduta do preso que mostrou a arma para civis em uma festa de aniversario, e foi abordado no estabelecimento xxxxx, no porte de trânsito, também contam 750 munições que não foram encontradas. também apresentou um certificado de registro, que não especifica nenhuma arma, o código QR no canto superior direito também nao leva a informação que prove que o documento é de fato da arma em questão. Apresentou uma declaração de filiação ao clube de tiro.

Pela constatação da embriaguez foi oferecido ao mesmo bafômetro baf300 para que comprovasse se o mesmo estava portando a arma embriagado, porem recusou-se, assim foi feito o termo de recusa em submeter-se ao teste de alcoolemia. A solicitante____ se comprometeu em comparecer com sua família na Policia Civil afim de testemunhar o fato inicialmente narrado.

Assim diante dos fatos foi dada voz de prisão e encaminhado juntamente com a arma de fogo para Polícia Civil de Jandaia do Sul.

AMEAÇA

“Observo que ___ ficou o tempo todo alterado, acusou este PM de ter furtado seu celular, que posteriormente ele mesmo encontrou dentro de seu veículo e que diante de sua prisão disse várias vezes que iria ligar para os superiores dos policiais para que estes fossem transferidos ou pior.”