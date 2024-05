Homem é preso após quebrar prato na cabeça da esposa

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 22h06 desta quinta-feira (16).

Conforme a PM, após repasse de ocorrência pela central de operações policiais militares informando situação de lesão corporal/violência doméstica em atendimento no Pronto Atendimento Municipal de Jandaia do Sul, a equipe deslocou ao endereço onde a vítima estava sendo socorrida.

Segundo informações do médico de plantão, estava sendo suturada na região do couro cabeludo, uma lesão com aproximadamente 6 cm de comprimento, após o atendimento foram feitas as perguntas de praxe e a vítima relatou ter sido agredida pelo convivente que quebrou um prato em sua cabeça quando estava deitada no quarto do casal, vindo a causar a lesão mencionada acima.

Informou ainda que outras cicatrizes espalhadas pelo corpo foram provenientes de outras agressões de datas pregressas devido o autor não aceitar a separação do casal em outras ocasiões. Que é comum ser ofendida durante as agressões onde o autor lhe xinga, informou também que nesta data o filho de cinco anos foi agredido na cabeça quando tentava defendê-la.

Diante das circunstâncias a equipe deslocou até o endereço do casal em companhia da mesma e efetuou a prisão em flagrante do homem, o qual aparentava leves sintomas de embriaguez. Ele foi encaminhado juntamente com a vítima para procedimentos pertinentes ao caso na Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul.