Homem é preso após tentar atear fogo na mulher em Mandaguari

A equipe policial foi acionada na manhã de domingo (1) na Rua Arthur Bellini, Jardim Cristina, onde uma mulher, de 27 anos, solicitou a equipe, informando que seu esposo, de 31 anos, após ter uma discussão, jogou gasolina em seu corpo e na cama onde ela estava deitada e assim tentou atear fogo com um isqueiro.

Segundo a PM, o fato só não se consumou porque a vítima se levantou e conseguiu sair correndo da residência e solicitou socorro de amigas que vieram em seu socorro, e assim solicitaram a equipe policial que chegou no local.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor, sendo o mesmo encaminhado a delegacia juntamente com a vítima que apresentava odor do combustível (gasolina) em suas vestes.

Foi apreendido e entregue também na delegacia uma garrafa pet de plástico com resquícios do combustível e uma coberta de casal na cor “onça pintada” molhada com com gasolina.