Homem é sequestrado em Mandaguari

Apucarana 4h08min Solicitante 7ª Cia Ind. – Arapongas – Natureza: Sequestro e cárcere privado / Roubo – Vítima: HOMEM, 35 anos – Preso: HOMEM, 33 anos – Endereço: Av. Zilda Seixas Amaral, s/nº

A vítima relatou que por volta das 23h de quarta-feira (16) estava nas proximidades do PAM na cidade de Mandaguari, quando dois homens armados de pistola se aproximaram e anunciaram o assalto, o coagiram com ameaças de mortes, coronhadas na cabeça e tapas no rosto.

Subtraíram o celular da vítima, um aparelho marca Xiaomi modelo MI A2 na cor azul e o obrigaram a inserir a senha e remover todas contas que pudessem rastrear o aparelho.

Na sequência o forçaram a entrar em seu veículo camionete Toyota/Hilux SW4 na cor prata e os três seguiram sentido Apucarana, onde pararam para abastecer o valor de R$ 200,00 pagando com o cartão de débito da vítima no Posto _____, na Avenida Minas Gerais.

Após o abastecimento seguiram para a cidade de Londrina, onde utilizaram novamente o cartão da vítima em mais dois postos de combustíveis, totalizando o valor de R$ 180,28 e realizaram um saque no valor de R$ 300,00 em quatro notas de R$ 50,00 em um dos caixas 24h da rodoviária.

Retornaram para a cidade de Apucarana mas antes deixaram A VÍTIMA na entrada da Colônia Esperança, no município de Arapongas. A vítima correu até o Posto de Combustíveis no distrito de Aricanduva, onde com ajuda de um motorista conseguiu acionar o 190.

Uma viatura do município de Arapongas 7ª CIPM foi até o local e acionaram o Copom do 10º BPM e foi repassado às equipes com prioridade os dados da ocorrência e do veículo.

Equipes deslocaram na rodovia sentido Arapongas, quando próximo a entrada do bairro Araucária, viu um veículo com as mesmas características na Avenida Zilda Seixas do Amaral, instante em que foi feito retorno para realizar a abordagem, um masculino trajando calça verde com faixa refletiva nas pernas saiu de dentro da camionete e empreendeu fuga a pé correndo para o mato, com um objeto preto nas mãos.

Um segundo indivíduo estava numa motocicleta Honda/Biz na cor vermelha, o qual foi contido e algemado conforme súmula vinculante nº 11 STF. Ele confessou o crime e foi identificado, dizendo ainda ter jogado a sua arma de fogo usada na prática do crime no mato onde abandonou a vítima. Relatou que a motocicleta estava sendo usada para acompanhar o parceiro até o município de Faxinal, onde venderiam a camionete e retornariam para Apucarana com a motocicleta.

Questionado sobre a identidade do outro autor, ele disse que o conhecia somente por apelido. Diante dos fatos foi dada voz de prisão e foi reconhecido pela vítima como um dos autores. Na Delegacia, o autor relatou que chegaram em Apucarana e foram até sua residência buscar a motocicleta para que pudessem dar continuidade na ação delituosa.

Veículos, objetos, autor e vítima foram encaminhados a 17ª Delegacia para os procedimentos cabíveis.