Homem é socorrido após levar garrafada

A ocorrência foi atendida na noite de sábado (18) na Vila Rica, próximo ao Colégio Carlos de Campos em Jandaia do Sul.

O homem teria sido agredido na região do Nova Jandaia, mas foi socorrido na Vila Rica.

Relato da Polícia Militar: Esta equipe recebeu informação de que havia um masculino ferido por arma branca e deslocou até o endereço onde as equipes SAMU e Defesa Civil Jandaia, já prestavam atendimento a vítima, que apresentava uma lesão profunda nas costas, que segundo o mesmo e confirmado por uma testemunha, teria sido causada por uma garrafada proferida pela pessoa de xxxx, porém o autor já havia se evadido do local. Ressalta-se que a vítima apresentava intensa euforia, agressividade e resistência contra o atendimento das equipes, sendo necessário a guarda e escolta da equipe SAMU que conduziu o mesmo até o Hospital Nossa Senhora de Fátima, sendo atendido neste local pelo médico, que após avaliação, constatou a necessidade de transferência da vítima para o Hospital da Providência, devido o estado físico e psicológico do mesmo.

Por solicitação do médico foi necessário contenção da vítima, utilizando técnicas de imobilização para poder medicar o cidadão.