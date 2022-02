Homem é socorrido de helicóptero após ser agredido em Mandaguari

27/02/2022 18:00 LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (CONSUMADO) Local: ANTONIO MAXIMINIANO DA SILVA, JARDIM BOA VISTA, MANDAGUARI VÍTIMA: ADULTO MASCULINO 25 ANOS

A equipe da Polícia Militar foi solicitada via 190 para dar apoio ao SAMU onde no local supracitado tinha uma vitima que sofrera lesões corporais.

No local foi encontrada a pessoa que estava desacordada com cortes em sua cabeça causadas por golpes de um taco de beisebol, onde populares presentes relataram que o mesmo teria esbarrado sua bicicleta em um veiculo modelo corsa de 4 postas de cor preta e desceram três pessoas do sexo masculino e começaram a agredi-lo sem chance de defesa, porém os populares não souberam dizer a placa do veiculo ou quem eram os agressores e suas características.

Diante da gravidade do estado da vitima a enfermeira solicitou o apoio do SAMU aéreo, onde o paciente foi estabilizado e conduzido para o Hospital Universitário de Maringá.

Após remoção da vitima, a equipe realizou patrulhamento pela cidade, porém nenhum veiculo com as características foi encontrado.