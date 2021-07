No final da tarde de sexta-feira (16), no Jardim Novo Horizonte, a vítima, de 41 anos, acionou a equipe da Policia Militar via 190 afirmando que foi agredida pelo seu marido.

Com a chegada da equipe no local esta afirmou que seu marido chegou em casa com sintomas de embriaguez, onde sem motivos claros iniciou uma discussão, e em dado momento este veio a agredi-la com empurrões e tapas na cabeça.

A mulher caiu ao chão e conseguiu pedir ajuda.

As partes foram conduzidas a delegacia.