Homem fere esposa com faca durante discusão

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 23h25 desta sexta-feira (18) na Rua João Maximiano.

Conforme a PM, a equipe foi solicitada a comparecer no endereço citado onde segundo solicitação anônima, uma pessoa que reside no apartamento XX estaria agredindo sua esposa.

Com apoio da equipe ROTAM, fora feito adentramento no referido edifício e localizado o apartamento em questão. A porta se encontrava aberta, sendo também realizado adentramento no ambiente, onde não havia ninguém. Em seguida foram realizadas buscas

em via pública pelas proximidades a fim de localizar vítima e autor.

Os policiais encontraram a mulher, e esta relatou que por motivos de ciúmes, ela e seu amásio discutiram e XXXX utilizando uma faca, desferiu um golpe em sua mão esquerda, causando um corte próximo ao dedo polegar. Em seguida o autor fez contato com o seu advogado o qual orientou que este saísse do apartamento.

O homem saiu, porém, a vítima tentou impedi-lo, mas não teve êxito.

A equipe policial foi novamente ao endereço da vítima com apoio da ROTAM para verificar se o autor estava na residência, porém não foi encontrado.

A vítima foi orientada e o boletim de ocorrência devidamente registrado.