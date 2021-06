Homem ferido procura a Polícia Militar é diz que foi agredido

27/06/2021 21:30 – LESÃO CORPORAL (CONSUMADO) – Local: LINS DE VASCONCELOS, CENTRO, MANDAGUARI- VÍTIMA: ADULTO MASCULINO 46 ANOS

Compareceu na unidade policial, um homem que se identificou como A.L, 46 anos, com sintomas de embriaguez pedindo ajuda, afirmando que foi agredido por três homens, não sabendo relatar o local nem os motivos, onde fora verificado que o mesmo encontrava-se com escoriações pelos braços e lesões com sangramento na cabeça, sendo de imediato solicitado presença da equipe do SAMU para devido socorro, onde o mesmo foi conduzido a unidade de pronto atendimento, sendo repassado a patrulhamento afim de localizar autores, e coletar mais informações sobre o fato.