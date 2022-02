Homem leva cinco tiros em bar de Jandaia do Sul

Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite desta terça-feira (15) em Jandaia do Sul.

Segundo informações de socorristas, um homem de 41 anos levou cinco tiros em um bar na Avenida Anunciato Sonni, próximo ao Colégio Polo.

O homem, conhecido como Zelão, foi socorrido por equipes da Defesa Civil e SAMU e encaminhado ao Hospital Nossa Senhora de Fátima, de onde seria transferido para o Hospital da Providência em Apucarana.

O autor já teria sido identificado e é procurado pela Polícia.

Conforme a PM, a vítima estava com uma perfuração no abdômen e as demais no ombro e braços, estava consciente e perguntado se sabia quem era o autor dos disparos, relatou que era pessoa conhecida por “Bugalu Pedreiro”. Também foi questionado se havia alguma desavença com o autor dos disparos e ele respondeu que teve um desacordo comercial. O dono do bar relatou para equipe que estava fechando o bar e que a vítima bebia uma cerveja, momento em que o autor chegou no estabelecimento de posse de uma arma de fogo, efetuou os disparos e se evadiu.