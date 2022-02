Edevanir Lopes da Costa, de 67 anos, morreu após ser atropelado na Av Senador Salgado Filho, na BR-376, em Mandaguari na noite desta terça-feira (15).

Equipes de socorro foram ao local, mas o homem, conhecido como “Andorinha” entrou em óbito no local. Ele estava com uma bicicleta quando teria se envolvido em uma colisão com uma motocicleta e em seguida acabou sendo atropelado por um carro.

O corpo foi recolhido pelo IML de Apucarana.