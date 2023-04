Homem morre em confronto com a PM em Marialva

Na manhã desta segunda (03), por volta das 10h, uma equipe da Polícia Militar do 4º BPM em patrulhamento tático, recebeu informações de um veículo Toyota/SW4 com alerta de furto, proveniente da região de Londrina, o qual foi abordado na BR 376 próximo a Marialva onde ocorreu resistência armada por parte do condutor, resultando em confronto armado, o masculino de 28 anos veio a óbito no local. O veículo com alerta estava com placa adulterada/clonada. Diante dos fatos o veículo foi encaminhado para a 9ª SDP de Maringá e no local foram acionadas as autoridades competentes.