Homem tenta agredir vizinha em bairro de Mandaguari

Ocorrência atendida pela Polícia Militar de Mandaguari às 18h50 de quinta-feira (15) na Rua Rosa Mística Pedroni, Conjunto Paulo Pimentel.

A solicitante relatou que há algum tempo vem tendo problemas com seu vizinho e, nesta quinta-feira (15) acabaram tendo uma discussão e ele arremessou um balde de lixo em sua direção e tentou agredi-la sendo contido por outros vizinhos que estavam no local e, após o ocorrido, se evadiu do local.

A equipe policial identificou os envolvidos e orientou a solicitante que informou que posteriormente iria deslocar até a delegacia para fazer a representação.