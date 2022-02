Homem tenta furtar instalação elétrica de residência no Jardim Esplanada

27/02/2022 02:20 DANO (CONSUMADO) Local: LUIZ TRINTINALHA, JARDIM ESPLANADA, MANDAGUARI VÍTIMA: ADULTO MASCULINO 57 ANOS

Conforme a PM, o solicitante acionou a equipe policial, onde este veio a relatar que no local citado houve um disparo e quando o mesmo foi averiguar se deparou com um individuo de roupa branca magro dentro da residência tentado furtar fios da instalação elétrica, onde este se evadiu do local somente danificando o padrão de energia.

A equipe policial efetuou buscas pelo autor, porém este não foi localizado, sendo feita as devidas orientações.