Homem vai parar no hospital após levar tiro no pé

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 19h38 desta segunda-feira (22) em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, a equipe policial foi solicitada pela equipe médica do hospital, pois um masculino havia adentrado para atendimento médico com ferimento no pé direito, causado por disparo de arma de fogo.

No local a equipe conversou com o paciente, o qual informou estar andando quando ouviu o barulho de disparo de arma de fogo e só notou que estava ferido alguns minutos após, quando chegou em um local com maior iluminação. Ainda segundo a vítima, disse que acredita que o tiro veio de uma das residências que fica próximo à rodovia BR 376, sentido Apucarana, as quais ficam do lado de uma frutaria localizada a beira da rodovia. A vítima foi orientada.