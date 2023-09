Homenagem ao Sargento Gomes que entrará para Reserva

Foto de capa Sargento Paulo Sérgio Gomes ao lado da esposa Fabiana Rodrigues Gomes, acompanhado pela Prefeita Ivonéia Furtado, Tenente Coronel José Renato Mildemberger Júnior e pelo Secretario de Segurança Publica do Paraná Coronel Hudson Teixeira.

Foi com imensa alegria que policiais do 4º Batalhão da 3ª Companhia, no dia 13/09/23 no anfiteatro da Faculdade Fafiman, prestaram uma homenagem ao Sargento Paulo Sergio Gomes, companheiro de serviço e amigos de tantos anos. que em 22 de setembro 2023, encerra um importante capítulo na história de sua vida.

Após seus quase 28 anos de intenso serviço dedicado à salvaguarda de vidas desconhecidas, é chegada a hora do merecido descanso. Após diversos anos saindo de casa para o serviço sem poder dar garantias aos seus entes queridos de que voltaria, é chegado o momento de compensar a ausência que o labor exigiu.

Ao ingressar na Reserva Remunerada, o policial militar recolhe suas fardas para receber as vestes da missão cumprida com louvor. Agora, é o início de uma nova fase, onde sua atenção se volta ao bem estar pessoal e familiar, deixando na Corporação grandes amigos e inesquecíveis ocorrências.

Fica para os policias da ativa e para todos nós as boas lembranças do Sargento Gomes.

Sargento Gomes você não só viu a evolução do destacamento para pelotão, crescimento da cidade evolução da Policia Militar nas últimas décadas! Você foi parte da própria evolução! Fez marca em nossa cronologia! Você fez história. Assinou a punho seu nome na vida dos policias e também na vida dos Mandaguarienses.

No momento em que vivemos em um Brasil delicado nosso honroso Sargento que concluiu com destreza e afinco seu serviço. Uma homenagem mais que merecida a você e tantos policias que incontáveis vezes colocaram suas vidas em risco para salvar a de outros. Que contribuem para o excepcional prestígio alcançado da corporação junto à nossa Comunidade.

O exímio pensador norte-americano Ralph Waldo Emerson disse certa vez que “o que fica atrás de nós e o que repousa à nossa frente têm muito pouca importância, comparado com o que há dentro de nós.” E o que há dentro de você agora, Sargento Gomes, é o que todos os Policias Militares espera alcançar um dia: A Pura e Nobre sensação de Dever cumprido!