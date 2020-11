Honda Civic roubado em Maringá é localizado em Mandaguari

Ocorrência registrada pela Polícia Militar de Mandaguari às 14h desta terça-feira (17) no Jardim São José.

Uma equipe da Polícia Militar foi ao endereço acima citado, para prestar apoio a equipe da P2 e CPU, onde foi localizado em meio a uma plantação de café, um veiculo Honda Civic cor preta, de Maringá, que fora tomado de roubo na madrugada desta terça-feira (17), e abandonado.

O veículo foi encaminhado a delegacia de Mandaguari para devidas providências. No interior do veiculo assim como no porta malas, encontrava-se alguns objetos de uso pessoal, bem como malas de roupas pertencente a vitima.

O veículo encontrava-se com avarias mecânicas não sendo possível o funcionamento.