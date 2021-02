IBGE abre 36 vagas em Mandaguari para o Censo 2021

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou, nesta semana, dois editais de processo seletivo para contratação de profissionais temporários que irão atuar na elaboração do Censo 2021. Para Mandaguari, está prevista a contratação de 36 pessoas, sendo quatro Agentes Censitários, com salários de R$ 1.700,00 e R$ 2.100,00, e 32 Recenseadores, cuja remuneração se dará por produção.

A contratação é temporária, para cinco meses. Esse período pode ser prorrogado, se necessário. Além do salário, os contratados terão direito a auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escola, férias e 13º salário proporcionais. Os profissionais irão atuar no levantamento de informações do município. O Censo, que é elaborado de dez em dez anos, seria construído no ano passado, mas foi suspenso por conta da pandemia do novo coronavírus.

FUNÇÕES E INSCRIÇÕES

Para a Função de Agente Censitário, é exigido que o candidato tenha o ensino médio completo. O melhor colocado será contratado como Agente Censitário Municipal (ACM), com remuneração de R$ 2.100,00, sendo que outros três serão contratados como Supervisores, com salário de R$ 1.700,00. A inscrição pode ser feita entre 19 de fevereiro e 15 de março, pelo site da organizadora: https://www.cebraspe.org.br/concursos/IBGE_20_AGENTE.O

