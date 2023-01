IBGE libera canal via WhatsApp para atender não entrevistados

A coordenação da área do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com apoio da Prefeitura de Mandaguari, está disponibilizando um número de telefone (WhatsApp) para que os moradores que não responderam ao Censo 2022 enviem mensagens a qualquer hora do dia para a supervisão local. A resposta para dúvidas ou agendamento de entrevista, será dada pelas supervisoras de campo assim que retornarem ao posto. O número do telefone: (44) 99702-4433.

A disponibilização deste canal foi definida depois de uma reunião requisitada pelo governo municipal de Mandaguari, com o objetivo de abordar alguns questionamentos quanto aos dados preliminares do Censo 2022, divulgados recentemente pelo IBGE.

No dia 28 de dezembro último, o instituto divulgou a primeira estimativa da população brasileira, depois que mais de 80% das entrevistas do Censo 2022 foram feitas. Mandaguari teria chegado 36.827 habitantes, de acordo com o levantamento. Mesmo o número sendo superior à estimativa populacional divulgada pelo IBGE em 2021, na qual o município aparecia com 34.628 moradores, as lideranças que estiveram no encontro e a comunidade local acreditam que a população local pode ultrapassar os 40 mil habitantes.

Segundo o instituto, nesta reta final da contagem, teve dificuldade de contato com moradores de cerca de 1.500 residências no município. “Precisamos que estas pessoas que, por qualquer motivo, não receberam a visita dos recenseadores, enviem mensagem através do canal disponibilizado, para ajudar o município de Mandaguari”, alerta a prefeita.

É por meio da resposta ao questionário do Censo que se tem acesso a importantes números sobre os municípios. Além da contagem populacional, a pesquisa traz informações sobre condições de vida, emprego, renda, saúde, educação e distribuição de renda.

E se tratando de renda, a distribuição das transferências da União para estados e municípios, que tem impacto significativo nos orçamentos públicos, é feita levando em consideração os dados fornecidos pelo IBGE. Assim como as transferências e recursos para a administração de programas sociais e identificação de áreas de investimento prioritário em saúde, educação, habitação, transportes, e vários outros programas de assistência social.

A aplicação do questionário não dura mais de 15 minutos e respondê-lo trará impactos diretos ao Município, portanto, receba bem o recenseador e responda corretamente as perguntas. É importante para Mandaguari, é importante para o estado, é importante para o país.

