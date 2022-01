IBGE prorroga inscrições para vagas do Censo até 21 de janeiro

A contratação é temporária, para cinco meses, mas esse período pode ser prorrogado, se necessário

As inscrições para concorrer às vagas temporárias do Censo 2022 foram prorrogadas até 21 de janeiro. Para Mandaguari, está prevista a contratação de 36 pessoas, sendo quatro Agentes Censitários, com salários de R$ 1.700,00 e R$ 2.100,00, e 32 Recenseadores, cuja remuneração se dará por produção.

A contratação é temporária, para cinco meses. Esse período pode ser prorrogado, se necessário. Além do salário, os contratados terão direito a auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escola, férias e 13º salário proporcionais.

Os profissionais irão atuar no levantamento de informações do município. O Censo, que é elaborado de dez em dez anos, seria construído no ano passado, mas foi suspenso por conta da pandemia do novo coronavírus.

As provas serão realizadas em todos os municípios onde houver vagas. O candidato poderá fazer a prova em local diferente do que ele selecionar para trabalhar no ato da inscrição. O IBGE reforça que as inscrições para os processos seletivos de 2020 e 2021 não serão válidas para o Censo 2022.

A taxa de inscrição para recenseador é de R$ 57,50, e de R$ 60,50 para agente censitário, e pode ser paga até 16 de fevereiro. Com a prorrogação dos prazos, as provas foram adiadas de 27 de março para 10 de abril. Os candidatos podem concorrer aos dois processos seletivos, já que as provas dos recenseadores serão realizadas no turno da manhã e a dos agentes censitários na parte da tarde. As provas objetivas serão aplicadas presencialmente seguindo os protocolos sanitários de prevenção da Covid 19 que constam em edital. O candidato que descumprir as medidas de proteção será eliminado do processo seletivo.

Para ocupar o cargo de Agente Censitário, é exigido que o candidato tenha o ensino médio completo. O melhor colocado será contratado como Agente Censitário Municipal (ACM), sendo que outros três serão contratados como Supervisores. A inscrição pode ser feita até 21 de janeiro, pelo site da organizadora:

https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21/10

Fonte: Comunicação Social da Prefeitura de Mandaguari.